В Украине продолжают обсуждать, грозит ли опасность дамбе Киевской ГЭС. И приходят к выводу, что у РФ нет возможности взорвать её так, как это было сделано с Каховской ГЭС.

Это заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время телемарафона.

"Чтобы взорвать такую станцию нужно большое количество взрывчатки. Нужно в одну точку, чтобы прилетел самолёт и сбросил три 500-килограммовые бомбы", - сказал гендиректор компании.

По словам Сироты, учитывая работу Киевской ПВО, сделать это невозможно. Ранее о том же заявлял командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Напомним, Украина официально обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС.

Однако западные спецслужбы не подтвердили подрыв Каховской ГЭС россиянами.

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