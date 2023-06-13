Вторник, 13 июня, станет переходным днем от холодной погоды, охватившей многие регионы Украины в последние дни, до летнего тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Сегодня температура поднимется уже выше +10, но еще не дойдет до +28.

13 июня в Украине максимальная температура воздуха будет на востоке, в центре и на юге +20...+26.

В северных областях от +16...+18 в Житомирской, Черниговской, Киевской и до +20 в Сумской области.

Прохладнее всего пока будет в западном регионе, в течение дня +12...+18 градусов.

Дожди утихают, лишь на юге пройдут осадки с грозами и кое-где в районах Прикарпатья. Днем еще может пройти небольшой дождь в Черкасской области.

Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Сильного уже не предполагается.

В Киеве 13 июня существенные осадки вряд ли ожидаются. Немного прогреется воздух, до +17...+19 градусов. Если выйдет солнце, то и до +20.

В дальнейшем, со среды, температура будет набирать обороты в сторону повышения. В большинстве областей Украины ожидается в течение недели теплая или очень теплая погода.

Напомним, что мы писали, как из-за сильных дождей продолжает затапливать Львовскую область.

А также, что появилось видео мощного смерча над морем под Одессой.