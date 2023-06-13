Соединенные Штаты все больше погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Американский беспилотник корректировал недавнюю атаку морских дронов на корабль Черноморского флота России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Соединенные Штаты все больше и больше, практически напрямую погружаются в этот конфликт и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности, потому что корректировка действия беспилотников, которые нападают на наш военный корабль - все-таки серьезные вещи. И они должны знать, что мы об этом знаем", - сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что "мы еще подумаем, что с этим делать, на будущее, но в целом - вот такая штуковина".

Напомним, 11 июня Россия заявила, что на ее военный разведывательный корабль "Приазовье", который находился близ берегов Турции и охранял газопроводы, совершена атака морских дронов.

А 24 мая еще один российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который является самым современным в составе российского флота, был атакован беспилотниками в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.