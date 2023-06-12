В Брянскую область России передислоцируют дивизион противокорабельных комплексов "Бал", способный запускать ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью в 260 и 500 километров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины.

По информации Центра, данная установка находится в составе 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского лота, место дислокации – Уташ, Краснодарский край. Дивизион предназначен для поражения кораблей.

Однако за неимением соответствующих ракет "Бал" сравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БРК "Бастион", который использует сверхзвуковую ракету "Оникс". Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которым после модернизации в 2021 году предоставили новые возможности, а именно - увеличили дальность с 260 до 500 км.

Тем временем производитель ЗРК Patriot планирует увеличить производство этих систем ПВО, чтобы передать часть Украине.

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