В результате ракетного удара РФ "Калибрами" по Одессе, который был нанесён в ночь на 14 июня, повреждения получила Одесская киностудия, что оказалась в километре от падения ракеты.

Об этом Одесская киностудия сообщает в Фейсбук.

Взрывной волной был поврежден центральный вход.

Также пострадали два цеха – подготовки съемок и обработки плёнки. Там частично разрушился потолок и выбито 13 окон.

Повреждения были получены в результате ударной волны от взрыва, который произошёл на проспекте Шевченко. Из работников предприятия никто не пострадал.

"Киностудия является всемирным культурным достоянием. Это важное место не только для украинцев, но и для мировой культуры в целом. Киностудия находится на расстоянии около одного километра от эпицентра взрыва, поэтому можно только представить, какие ужасные разрушения понесли жилые дома, принявшие на себя основную силу взрывной волны", — говориться в сообщении.

Уже известно, что в больницах Одессы находится шесть человек, пострадавших от ракетного обстрела.

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