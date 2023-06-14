От удара "Калибрами" пострадала Одесская киностудия, расположенная в километре от места взрыва. Фото
В результате ракетного удара РФ "Калибрами" по Одессе, который был нанесён в ночь на 14 июня, повреждения получила Одесская киностудия, что оказалась в километре от падения ракеты.
Об этом Одесская киностудия сообщает в Фейсбук.
Взрывной волной был поврежден центральный вход.
Также пострадали два цеха – подготовки съемок и обработки плёнки. Там частично разрушился потолок и выбито 13 окон.
Повреждения были получены в результате ударной волны от взрыва, который произошёл на проспекте Шевченко. Из работников предприятия никто не пострадал.
"Киностудия является всемирным культурным достоянием. Это важное место не только для украинцев, но и для мировой культуры в целом. Киностудия находится на расстоянии около одного километра от эпицентра взрыва, поэтому можно только представить, какие ужасные разрушения понесли жилые дома, принявшие на себя основную силу взрывной волны", — говориться в сообщении.
Уже известно, что в больницах Одессы находится шесть человек, пострадавших от ракетного обстрела.
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