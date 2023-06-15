Заместитель министра обороны Анна Маляр показала фото американской БМП Bradley, поврежденной в ходе наступления.

Соответствующие фото Маляр опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, машина загорелась после прямого попадания ракеты "Града" в башню.

Подбитая БМП Bradley. Фото: Telegram/annamaliar

Маляр сообщает, что экипаж этой БМП из 47-ой бригады успешно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой технике. Только один военный получил легкую контузию.

Экипаж поврежденной БМП Bradley. Фото: Telegram/annamaliar

А механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил пламя. Поврежденную БМП отправили на ремонт.

Механик-водитель поврежденной БМП. Фото: Telegram/annamaliar

Это первое официальное подтверждение со стороны Украины потерь западной техники.

Ранее CNN со ссылкой на данные разведки сообщала о потере Украиной 16 БМП Bradley в ходе боевых действий.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины и назвал их ожидаемыми.