В Минобороны Украины показали фото подбитой БМП Bradley
Заместитель министра обороны Анна Маляр показала фото американской БМП Bradley, поврежденной в ходе наступления.
Соответствующие фото Маляр опубликовала в своем Telegram-канале.
По ее словам, машина загорелась после прямого попадания ракеты "Града" в башню.
Подбитая БМП Bradley. Фото: Telegram/annamaliar
Маляр сообщает, что экипаж этой БМП из 47-ой бригады успешно эвакуировался и продолжает выполнять задачи на другой технике. Только один военный получил легкую контузию.
Экипаж поврежденной БМП Bradley. Фото: Telegram/annamaliar
А механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил пламя. Поврежденную БМП отправили на ремонт.
Механик-водитель поврежденной БМП. Фото: Telegram/annamaliar
Это первое официальное подтверждение со стороны Украины потерь западной техники.
Ранее CNN со ссылкой на данные разведки сообщала о потере Украиной 16 БМП Bradley в ходе боевых действий.
А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины и назвал их ожидаемыми.