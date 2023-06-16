Мэрия французского Лиона намерена выделить 37 грантов для культурного развития горожан. Скандал во всей Франции вызвали планы вручить один из грантов экоактивистам, которые устраивают эротические перформансы с растениями и секс-игрушками.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Муниципальный совет Лиона должен принять решение о выделении гранта в размере 1500 евро для труппы артистов "Ленди Гранпре" (Lundy Grandpré) на следующем заседании городского совета 29 июня.

Ранее труппа, включающая дуэт основателей и примкнувших сочувствующих, не была известна широкой публике. Но после новости о возможном выделении ей гранта прославилась на всю страну. Новость сообщил в соцсети представитель оппозиции в Лионском городском совете Пьер Оливер.

"Город Лион и его мэр Грегори Дусе спонсируют ползающих в саду на глазах у детей обнаженных людей с секс-игрушками. Воинственное и экстремистское использование бюджета больше не имеет границ. Непристойность тоже", - написал он на этой неделе в Твиттере.

Также в сети распространился ролик, на котором артисты устроили выступление под открытым небом при детях, смешивая, как они говорят, "экосексуальность, экофеминизм и оргазмирующую ботанику". Во время перформанса голые активисты обоих полов ползают по грядкам и тычут в растения сексуальными игрушками.

Ответственная за культуру чиновница в мэрии Лиона Натали Перрен-Гилберт встала на защиту "Ленди Гранпре".

"К сожалению, мы живем в условиях диктатуры твитов, которые позволяют людям говорить что угодно. Гранты одобряет комиссия выборных должностных лиц, представляющих полное политическое разнообразие, и все проекты получили ее положительное заключение. Труппа Lundy Grandpré создана двумя молодыми выпускниками художественной школы, которые проводят художественные исследования в признанных арт-центрах. Город Лион, который ежегодно инвестирует в культуру 115 миллионов евро, поддержит труппу Lundy Grandpré, которая уже получила 6000 евро от государства", - сказала Перрен-Гилберт.

Ранее мы сообщали, что в Лондоне экоактивистки Just Stop Oil облили знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи" томатным супом.

Также мы писали, что экоактивисты приклеили себя к асфальту на трассе велогонки "Тур де Франс".