Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявил, что семья президента США Джо Байдена могла получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"У нас имеются больше поступающих банковских записей, мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) с 10 миллионов. Думаю, что дойдем до 20-30 миллионов долларов", - заявил Комер.

Республиканский конгрессмен добавил, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи Байдена стал "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР, которому спецслужба заплатила свыше 200 тысяч долларов.

В то же время, ссылаясь на источники в ФБР, Комер сказал, что американским властям было указано "отступить" от расследования, связанного с нарушениями семьи Байдена.

Ранее Комер заявлял, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, и эти доходы не представляются законными.

Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.

Между тем глава Белого дома нахамил журналисту, который спросил у него об украинском досье.

После завершения в Белом доме мероприятия представитель СМИ задал вопрос Байдену о том, почему он указан в материалах ФБР по Украине как "большой человек".

"Почему вы задаете такой тупой вопрос?" - сказал Байден в ответ.

Западные медиа писали, что прозвище "большой человек" дал Байдену один из руководителей украинской компании "Бурисма". Предположительно, он дал взятку Байдену в бытность того вице-президентом в размере 5 миллионов долларов. При этом топ-менеджер "Бурисмы" ради страховки записал телефонные разговоры с Байденом.

Напомним, в мае группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии Джо Байдена в коррупционной схеме.

В начале июня сообщалось, что конгресс собирается обсудить документ, из которого следует, что Джо Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, мог иметь отношение к преступной схеме.