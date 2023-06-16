Конгрессмен сообщил, что семья Байдена могла получить от иностранцев взяток на сумму 30 миллионов долларов
Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявил, что семья президента США Джо Байдена могла получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
"У нас имеются больше поступающих банковских записей, мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) с 10 миллионов. Думаю, что дойдем до 20-30 миллионов долларов", - заявил Комер.
Республиканский конгрессмен добавил, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи Байдена стал "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР, которому спецслужба заплатила свыше 200 тысяч долларов.
В то же время, ссылаясь на источники в ФБР, Комер сказал, что американским властям было указано "отступить" от расследования, связанного с нарушениями семьи Байдена.
Ранее Комер заявлял, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, и эти доходы не представляются законными.
Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
Между тем глава Белого дома нахамил журналисту, который спросил у него об украинском досье.
После завершения в Белом доме мероприятия представитель СМИ задал вопрос Байдену о том, почему он указан в материалах ФБР по Украине как "большой человек".
"Почему вы задаете такой тупой вопрос?" - сказал Байден в ответ.
Западные медиа писали, что прозвище "большой человек" дал Байдену один из руководителей украинской компании "Бурисма". Предположительно, он дал взятку Байдену в бытность того вице-президентом в размере 5 миллионов долларов. При этом топ-менеджер "Бурисмы" ради страховки записал телефонные разговоры с Байденом.
Напомним, в мае группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии Джо Байдена в коррупционной схеме.
В начале июня сообщалось, что конгресс собирается обсудить документ, из которого следует, что Джо Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, мог иметь отношение к преступной схеме.