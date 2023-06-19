В Киевской области женщина облила бензином и подожгла своего племянника — за то, что он не отдавал деньги, которые взял в долг.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в селе Зеленый Яр, Обуховского района еще в пятницу, 16 июня, но стало о нем известно только вчера.

"Вечером племянник пришел к своему дяде, где у него начался конфликт с его женой, за невозврат долга. В ходе перепалки женщина облила 25-летнего племянника бензином и подожгла. Парень получил сильные ожоги тела от которых скончался на месте", — рассказывает источник.

Он также добавил, что после того как дядя и тетя погибшего поняли, что парень умер, они решили спрятать труп.

"Тело они вывезли к лесополосе на окраину села, где его закопали. Спустя два дня, труп обнаружил местный житель который и сообщил в полицию. По данному факт открыто уголовное производство. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы", — сообщает источник.

Ранее мы писали, как во Львовской области муж поджег лежачую жену и себя в доме.

Кроме этого, по информации от своего источника, "Страна" сообщала что во Львове таксист из Ужгорода поджег Греко-католическую церковь.

Также, как стало известно, в Москве подросток на детской площадке облил бензином и поджег своего друга.