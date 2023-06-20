Для директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука завтра в суде будут просить круглосуточный домашний арест.

Об этом пишет "Суспильне".

Сегодня следователи Нацполиции вручили Ткачуку подозрение по делу о гибели людей возле укрытия в Деснянском районе Киева.

Как считают правоохранители, Ткачук не определил реальные потребности фонда защитных сооружений в столице. Поэтому из 4 655 укрытий только 3 041 объект оказался полностью пригодным для использования. Кроме того, подозреваемый никак не отреагировал на приказ КГГА от 31 августа 2022 года, на основании которого в учебных заведениях во время воздушных тревог не допускали в убежища людей, которые не являются их учениками или работниками.

Также в прокуратуре отметили, что Ткачук дал указание подчиненным работникам создать в интернете карту укрытий Киева и наполнить ее информацией, которая во многом не соответствовала реальности. Так было и с укрытием в поликлинике Деснянского района, где 1 июня погибли люди. Оно является фактически единственным защитным сооружением в этом микрорайоне. Да и остальные простейшие укрытия, нанесенные на карту укрытий Киева, на деле отсутствовали или были закрыты.

Ранее мы писали, что Ткачук получил подозрение по делу об обустройстве столичных укрытий. В рамках уголовного производства он подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Незадолго до этого прокуратура объявила о подозрении в растрате средств на укрытия начальнику управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.