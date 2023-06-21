В Госдепе прокомментировали слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Комментарий высказывания главы Белого дома дал заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель.

"Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР, и президент верит, что дипломатия… является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов", - отметил Патель.

Напомним. как писали западные СМИ, Байден назвал председателя КНР диктатором на следующий день после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин, чтобы стабилизировать отношения с Китаем. Определение прозвучало в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетал над территорией США в феврале.

МИД Китая выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена.

"Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией", - говорится в заявлении министерства КНР.