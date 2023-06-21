В Казахстане небольшой беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции. Скорее всего, он был любительским.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Чей-то небольшой квадрокоптер упал в районе Байконурской ТЭЦ. Какой-то любитель запускал и потерял управление", - сказал собеседник агентства.

Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана, но принадлежит российскому предприятию "Байконурэнерго". Она используется для обеспечения электроэнергией космодрома, азотно-кислородного завода и самого города Байконур.

Ранее в Краснодарском крае России упал в поле неизвестный беспилотник. Во время осмотра он взорвался.

Также в России сообщали, что у трассы на Москву под Калугой взорвался неизвестный беспилотник. Дрон упал в лесополосе возле деревни Тарутино по соседству с трассой "Московское большое кольцо". Местные жители видели взрыв.