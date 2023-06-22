Американским стартапам Upside Foods и Good Meat впервые разрешено продавать мясо, выращенное из клеток куриц в лаборатории. Разрешение выдано Министерством сельского хозяйства США.

Об этом сообщает издание The Seattle Times.

По словам Джоша Тетрика, соучредителя компании Eat Just, которая управляет Good Meat, основная цель создания такого мяса заключается в сокращении затрат природных ресурсов и отказе от традиционного выращивания животных для убоя. Отмечается, что это мясо является настоящим мясом, а не растительным заменителем.

Одобрение инициативы требовало семи месяцев работы со стороны федеральных инспекционных служб США, чтобы убедиться в безопасности потребления лабораторного мяса. Однако, хотя процесс завершен, появление мяса от Upside Foods и Good Meat на полках магазинов не произойдет в ближайшее время.

Курица, выращиваемая в лаборатории, намного дороже традиционного мяса, поэтому ее производство не может быть масштабным на текущем этапе. Сначала она будет доступна в некоторых блюдах ресторанов, таких как Bar Crenn в Сан-Франциско и рестораны Хосе Андреса в Вашингтоне.

Upside Foods и Good Meat производят мясо, помещая клетки животных в биореакторы, где они развиваются благодаря сахарам, солям, аминокислотам, витаминам и минералам, образуя жировую и мышечную ткани.

В мире уже существует около 150 компаний, занимающихся разработкой "мяса из пробирки". Общий объем инвестиций в эти компании, по данным The Good Food Institute, специализирующейся в данной области, составляет несколько миллиардов долларов.

Как писала "Страна", недавно ученые австралийской компании Vow вырастили в лаборатории мясо мамонта и сделали из него фрикадельку, но есть побоялись.

Напомним, Сингапур первым в мире разрешил продавать искусственную курятину в декабре 2020 года.