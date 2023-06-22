В Украине резко выросли цены на картофель урожая прошлого года.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

Повышение цен связано с сокращением предложения прошлогоднего картофеля на рынке, так как приближается конец сезона его реализации.

Практически весь сезон цены на картофель урожая 2022 года удерживались на довольно низком уровне, и только сейчас производители смогли существенно их повысить.

Цена на старую картошку варьируется в пределах 9-12 грн/кг, что в среднем на 50% больше, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 87% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее мы рассказывали, почему цены на ягоды в этом году бьют рекорды.

Напомним, "Страна" подробно писала, что больше всего и насколько подорожало в прошлом году.

В отдельном материале мы подробно писали, что происходило с майскими ценами в Украине. В частности, сильно подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине едва ли не самый дорогой в Восточной Европе. Продажи отечественной клубники в начале сезона стартовали с 600-650 гривен, но сейчас цены значительно упали. Первый молодой картофель на киевских рынках продавали по 180-200 гривен за килограмм.