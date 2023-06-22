Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко записал обращение по поводу ситуации на Запорожской АЭС после заявления Владимира Зеленского о подготовке там россиянами теракта.

Малашко сказал, что развитие событий вокруг Запорожской АЭС возможно любое.

Но добавил, что сейчас поводов для паники нет, обстановка на ЗАЭС в норме, как и радиационный фон в районе станции. Воды в пруде-охладителе достаточно.

"Несмотря на оккупацию, ситуация на ЗАЭС стабильная: радиационный фон в норме, уровень воды в пруду-охладителе в норме, украинские специалисты на месте... Они продолжают беречь мирный атом и работать в сверхсложных условиях. Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям. Специалисты работают в соответствии с разработанными инструкциями, обеспечивающими безопасность станции", - сказал чиновник.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель.

Между тем в РФ отрицают подготовку теракта на Запорожской АЭС, о чем заявили Буданов и президент Украины.