"Кадыровцы" по-прежнему находятся около въездов в Ростов-на-Дону и в сам город пока не заезжают. Колонна их военной техники была замечена и со стороны Мариуполя, что даёт основания предполагать, что они планируют взять Ростов в кольцо.

Фото и видео в сети публикуют местные жители.

Тем временем в занятом ими Ростове мятежники Пригожина приказали людям уйти с городской площади. Вооружённые люди в военной форме и балаклавах оттеснили горожан с площади на прилегающие улицы с криками "Расходимся!"

Горожане вступают в разговор с вагнеровцами. Спрашивают что те делают в городе и какие у них требования. Мятежники отвечают, что их цель - добиться снятия Шойгу и Герасимова.

"А чего тогда не в Москве требуете?" - спрашивают ростовчане. Вагнеровцы не дают чётких ответов.

В целом, жители Ростова недовольны появлением у них боевиков Пригожина, они растеряны и напуганы.

Между тем российские СМИ сообщают о новых выстрелах возле штаба Южного военного округа в Ростове, где находятся вагнеровцы.

Ранее Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

После этого в город направились "кадыровские" отряды, мы публиковали видео, как на подступах к Ростову началась стрельба.

Подробнее за тем, как развивается мятеж Пригожина в России, мы следим в нашем онлайне.