В России сняли почти все ограничения на движение по трассе "Дон", по которой вчера двигались участники ЧВК "Вагнер".

Однако сохранены ограничения в Московской и в соседней Тульской областях, сообщает российский "Автодор".

Также в сети появились фото и видео обстановки в Ростове-на-Дону этим утром. "Вагнеровцев" в центре города уже нет.

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

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