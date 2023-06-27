Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин выступил перед силовиками, которые были задействованы во время мятежа ЧВК "Вагнер", на Соборной площади в Кремле.

Он заявил, что они "фактически остановили гражданскую войну". При этом, по его словам, не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в Украине. Также Путин сказал, что "люди, армия, народ не были с мятежниками".

После Путина в Кремле выступил глава Росгвардии Золотов. Он объяснил быстрое продвижение "Вагнера" в направлении столицы РФ "концентрацией сил у Москвы". При этом он считает, что ЧВК не смогла бы взять российскую столицу.

При этом Золотов заявил, что мятеж был инспирирован Западом и "наложился на амбиции Пригожина".

Он рассказал, что после этого бунта у Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки - этот вопрос обсуждался с Путиным.

В Кремль к выступлению Путина прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который вчера приходил на совещание к Путину.

Как писала "Страна", Путин обвинил Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор.

При этом Путин в своем выступлении озвучил два ключевых месседжа. Во-первых, подтвердил, что его отношение к мятежу не изменилось. Во-вторых, он дал понять, что ЧВК "Вагнер" в своем прежнем виде существовать не будет. И "вагнеровцы" должны либо подписать контракты с минобороны, либо отправиться по домам, либо уехать в Беларусь. Это тоже был своего рода ответ на сообщения, что ЧВК работает в прежнем режиме.