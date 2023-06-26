Министр обороны РФ Шойгу впервые появился на публике после пригожинского мятежа.

Как заявляется, он посетил штаб группировки "Запад" в зоне военных действий. Эта группировка воюет на Купянском направлении.

На кадрах Шойгу общается с ее командующим Евгением Никифоровым.

Напомним, что Пригожин, поднявший мятеж, требовал отставки Шойгу.

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