Южная Корея откажется от своего традиционного метода подсчёта возраста и перейдет на международный стандарт. Это приведёт к снижению возраста всех жителей на один-два года в официальных документах.

О переменах сообщает агентство Yonhap.

Согласно традиционной корейской системе подсчёта возраста, сначала человеку исполняется один год в день его рождения, а после в первый день следующего года к его возрасту прибавляется ещё один. Например, если человек родился в декабре, то считается, что 1 января ему уже исполняется два. Это самая распространённая в Южной Корее система подсчета возраста.

Принимаемый в Южной Корее международный стандарт будет использоваться во всех административных и судебных сферах, при зачислении в школу, для определения возраста, при котором разрешено покупать алкоголь и табак. Исключение составит только возраст призыва на военную службу.

В Министерстве законодательства республики считают, что отказ от традиционной системы подсчета возраста значительно сократит социальные расходы, ранее возникавшие при использовании нескольких систем определения возраста.

Введение единой возрастной системы было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Парламент Южной Кореи проголосовал за соответствующие поправки в декабре.

Напомним, в Южной Корее выбрали нового президента из оппозиции в марте прошлого года.

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