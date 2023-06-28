В странах ЕС прошли обучение 24 тысячи украинских военных. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского об обязательном обучении английскому языку офицеров украинской армии.

Слова Наева приводит его телеграм-канал.

"Вооружение и военная техника, поставляемая странами-партнерами, содержит почти всю техническую документацию на английском языке", - объяснил Наев.

В настоящее время военнослужащие ВСУ проходят обучение в ряде европейских стран, участвуют в военных маневрах в Великобритании. На днях стартовали учения серии "Си Бриз", к которым привлекаются личный и корабельный состав Военно-морских сил ВС Украины, сказано в посте.

Наев считает, что если раньше вопрос изучения военнослужащими английского языка носил рекомендательный характер, то сейчас он должен быть закреплен на законодательном уровне.

Ранее "Страна" писала, что Дания начала обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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