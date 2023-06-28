В Евросоюзе пообещали снять ограничения на ввоз украинской агропродукции 15 сентября.

Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши в Киеве.

По его словам, он получил подтверждение о таких намерениях от профильного еврокомиссара по вопросам торговли Тьерри Бретона.

"Мы посмотрим, как будет всё разблокировано, но он (комиссар - Ред.) пообещал мне, что после 15-го сентября не могут быть продолжены блокировки", — заявил Зеленский.

Присутствующий при этих словах президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина и ЕС должны вернуться к регулярному товарообороту без ограничений, однако не стал конкретизировать, произойдёт ли это после 15 сентября.

Напомним, Владимир Зеленский провёл встречу с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой в среду, 28 июня.

Ранее аграрный экспорт Украины в ЕС был заблокирован в том числе по требованию Польши.

В свете текущих событий Венгрия уже призвала продлить блокировку до конца 2023 года. Вместе с тем руководство страны призывает "подготовиться к присутствию украинской сельскохозяйственной продукции на европейском рынке в долгосрочной перспективе", организовав всё так, чтобы не создались проблемы для стран ЕС.