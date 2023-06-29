В "Дию" вернули услугу смены места жительства, но военнообязанные по-прежнему не смогут воспользоваться ею
В "Дию" вернули услугу смены места жительства.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в посте в Facebook.
По его словам, услугой смогут пользоваться только женщины и дети. Пока она работает в тестовом формате.
"Усовершенствовали услугу. Поэтому уже скоро сможете в несколько кликов сменить место жительства без походов в ЦНАП или органы регистрации.
Мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор. Услугой могут воспользоваться женщины и дети", - написал Федоров.
Напомним, что данная услуга была запущена еще до войны, но из-за вторжения РФ ее отменили.
Как писала "Страна", ранее в Украине упростили процедуру регистрации места жительства для беженцев.
Тем временем война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.