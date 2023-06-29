В "Дию" вернули услугу смены места жительства.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в посте в Facebook.

По его словам, услугой смогут пользоваться только женщины и дети. Пока она работает в тестовом формате.

"Усовершенствовали услугу. Поэтому уже скоро сможете в несколько кликов сменить место жительства без походов в ЦНАП или органы регистрации.

Мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор. Услугой могут воспользоваться женщины и дети", - написал Федоров.

Напомним, что данная услуга была запущена еще до войны, но из-за вторжения РФ ее отменили.

Как писала "Страна", ранее в Украине упростили процедуру регистрации места жительства для беженцев.

Тем временем война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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