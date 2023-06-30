В пятницу, 30 июня, в Бердянске прогремели взрывы.

Назначенные РФ т.н "власти Запорожской области" заявляют, что удар по городу наносился дальнобойными ракетами Storm Shadow. Они заявляют, что ПВО сбила ракеты на подступах к Бердянску.

При этом украинские власти города заявляют, что в Бердянске прозвучало 11 взрывов и в районе аэропорта "горит и детонирует".

"То есть заявлено попадание в склад боеприпасов", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, после атак украинской армии под Запорожьем Россия перебросила на аэродром Бердянска 20 вертолетов.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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