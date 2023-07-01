Завтра, 2 июля, в Украине наступит настоящая летняя жара, однако некоторые области должны быть готовы к кратковременным дождям и грозам. Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что ночью 2 июля в северо-западных регионах возможны кратковременные дожди, а днем в западных, северных областях, а также в некоторых районах Винницкой и Харьковской областей ожидаются небольшие дожди с грозами.

Прогноз на 2 июля: ночью от +14 до +19 °C; днем от +25 до +30 °C. В западных регионах и Житомирской области от +22 до +27 °C. В южной части страны +22 °C. В Карпатах от +9 до +14 °C.

Укргидрометцентр также предупреждает о гидрологической и пожарной опасности в некоторых областях Украины. Так, 2 июля днем в западных, северных регионах и в Винницкой области пройдут грозы. Объявлен I уровень опасности.

В Киеве ночью синоптики осадков не прогнозируют, но возможность кратковременных дождей с грозой сохраняется днем. Скорость ветра будет преимущественно юго-западной направленности, со значениями от 5 до 10 м/с.

Прогноз в Киеве на 2 июля: ночью +14 до +19 °C; днем +25 до +30 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о возможных опасных метеорологических явлениях на Киевщине.

Днем 2 июля есть вероятность грозы, желтый (I) уровень опасности.

"Страна" писала в прогнозе на июль, что второй летний месяц будет в хорошем смысле капризным: то выше +30 в тени, то ливни с громом и молнией. В Киеве в июле прогнозируется жара, которую вызовется приглушать дождь.

В июне Украину также накрывали мощные дожди, после которых в Киеве можно было увидеть радугу. В сети также есть видео, как по Одесской области промчался смерч.

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