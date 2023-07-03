Представители избирательных органов США опасаются волны дезинформации из-за будущих изменений в руководстве по сертификации машин для голосования.

Об этом пишет газета Politico.

"Федеральное правительство собирается изменить правила сертификации машин для голосования, а члены избирательных комиссий по всей стране готовятся к волне дезинформации, которая подорвет доверие к выборам 2024 года", - говорится в материале.

Члены комиссий волнуются по поводу последствий технического пересмотра, который произойдет в конце этого года и является долгожданным обновлением после многих лет работы комиссии по содействию выборам. Решение об обновлении правил были приняты в начале 2021 года и отражают требования к кибербезопасности и доступности для избирателей с ограниченными возможностями.

Новые стандарты будут введены в действие 15 ноября 2023 года, за год до президентских выборов. Остерегаясь падения общественного доверия к выборам, члены комиссий заявили, что каждое положение новых стандартов будет тщательно изучено обществом.

Их смутило слово, которое комиссия использовала при внедрении новых стандартов, - "устаревание". По их мнению, его использование породит ложное мнение о том, что старые машины для голосования больше нельзя использовать.

Однако машины не будут сняты с сертификации — комиссия подчеркнула на своем сайте, что "прекращение поддержки не означает снятие с сертификации".

Манера сообщения об изменениях машин для голосования вызвала критику, и комиссия вынуждена была убрать оборот об устаревании и оправдываться. Ее сотрудники говорят, что делают все возможное со своими ограниченными ресурсами.

"У нас нет большого доступа к аудитории. У нас нет денег, чтобы разместить рекламу на Суперкубке", — сказала председатель комиссии Кристи Маккормик.

Она также добавила, что к следующим президентским выборам новые системы не появятся. Все машины на выборах будут сертифицированы еще по старым стандартам. И заверил, что машины, сертифицированные в соответствии с предыдущими стандартами, безопасны и разрешенны к использованию.

Издание пишет, что любая путаница или преднамеренная дезинформация вокруг новых стандартов может только подлить масла в огонь.

Между тем по последним опросам больше трети американцев не хотят видеть Байдена и Трампа кандидатами на пост президента.

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