РФ рассматривает возможность отсрочки "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила глава российского ЦИК Элла Памфилова на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам Памфиловой, Москва сейчас готовится провести на оккупированных территориях "выборы", но в случае непредвиденных обстоятельств и угрозы для жизни и здоровья людей выборы могут быть отложены.

"Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали тщательно, взвесили все плюсы – минусы, все за и против, и взяли на себя такую серьезную ответственность поддержать эту инициативу, стремление провести выборы. Но тем не менее поскольку ситуация непростая, все может быть, и если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникла серьезная опасность жизни и здоровья жителей, у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", — сказала глава ЦИК.

Напомним, российский ЦИК официально назначил "выборы" на захваченных территориях Украины на 10 сентября.

Путин 29 мая подписал закон о проведении выборов на оккупированных территориях Украины.

В ЕС назвали такое решение России незаконным.