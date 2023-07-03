Стрелок из Кишиневского аэропорта скончался в больнице.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который застрелил двоих людей в Кишиневском аэропорту, скончался. Об этом 3 июля, в 22:35, сообщил Генинспекторат полиции Молдовы.

"Подозреваемый в двойном убийстве в Кишиневском международном аэропорту скончался 15 минут назад", - говорится в сообщении полиции, пишет издание.

Известно, что при задержании Ашуров получил десять пулевых ранений и находился в коме.

Напомним, 30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Сообщалось, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в страну после его прилёта из Турции. Он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который якобы пытался обезоружить нападавшего.

Из-за инцидента в Кишиневе временно приостановили авиасообщение.

Позже премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.

А по данным молдавского сайта Pulsmedia, стрелявший и захвативший заложников в аэропорту Кишинева - наёмник из ЧВК "Вагнер".

К вечеру того же дня в Молдове установили личность стрелка. Оказалось, что он разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека". Заявлялось, что нападавший находится в критическом состоянии в больнице под охраной.