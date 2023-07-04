Британское правительство запретило использовать 2,3 млрд фунтов, вырученные олигархом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", за пределами Украины.

Об этом сообщил Майк Пенроуз, руководитель фонда, который будет распределять эти деньги, передает издание The Times.

Лондон считает Абрамовича приближенным к Кремлю, и поэтому разрешил олигарху продать "Челси" - но только при условии, что деньги пойдут на помощь "всем жертвам войны в Украине". Пенроуз говорит, что такое условие было закреплено в документах о продаже клуба, утвержденных правительством.

Однако год спустя правительство сообщило фонду, что тот получит деньги, только если ограничит свою деятельность "географическими границами Украины".

То есть фонд не сможет помогать украинцам за пределами Украины или оказывать поддержку семьям, приютившим беженцев в других странах.

Сейчас 2,35 млрд фунтов лежат замороженными на счету фирмы Абрамовича Fordstam.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России, а правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого.

В начале вторжения пресса писала, что Абрамович не сможет на постоянной основе жить в Великобритании - ему откажут в виде на жительство.