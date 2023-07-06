Украина догнала Россию по количеству танков. По данным Кильского института, Запад с начала войны передал Украине 471 танк, еще 286 ожидают отправки. А Россия за это время потеряла половину своих танков.

Такую статистику приводит агентство Bloomberg.

По оценке начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина, РФ потеряла 2500 танков, а производить может в лучшем случае 200 танков в год.

Также сократился разрыв по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя тут у РФ все еще остается перевес. За прошлый год РФ выпустила 10 миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 миллион снарядов в год, считает Радакин.

Издание уточняет, что эти данные оценочны, поскольку нет точной информации о военном производстве РФ и расконсервировании техники со складов.

Эксперты отмечают, что для прорыва укрепленной российской обороны Украине нужен больший перевес по тяжелому вооружению.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что пока Запад отправит Украине 420-440 танков, РФ произведет новых и модернизирует имеющихся свыше 1600 и общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков у ВСУ.

Вчера заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что РФ может производить в месяц около ста ракет разного типа.