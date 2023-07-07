В России начнут проверять украинцев, которые приняли российское гражданство и отказались от украинского.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

Проверки будут назначать сотрудники МВД, если выявят "нарушение требований".

Российских силовиков интересуют действия, "связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". То есть будут искать некую проукраинскую деятельность.

Ранее мы писали о том, что от жителей оккупированных территорий требуют заявление о нежелании иметь паспорт Украины.

Также мы писали о том, что в России заявили, что с октября паспорта РФ получили 1,5 миллиона украинцев.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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