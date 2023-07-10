Высокая смертность среди раненых в Украине российских военных вызвана ненадлежащей медицинской помощью. До половины смертей можно было бы предотвратить.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

В сводке говорится, что у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку в среднем в течение 17 месяцев ежедневно получали ранения около 400 человек.

По данным британской разведки, приток военных мог подорвать нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных с Украиной районах. Отмечается, что, вероятно, многие специализированные военные госпитали оказались зарезервированы для раненых офицеров.

По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, до 50% смертей россиян в ходе боевых действий в Украине можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.

"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной смертельных случаев и ампутаций", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее в британской разведки заявляли, что в середине июня потери России достигли самых больших показателей с момента пика битвы за Бахмут.

А в Минобороны сообщили, что украинская армия при наступлении несет в разы меньше потерь, чем российские войска.