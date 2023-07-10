В сервисном центре МВД в Новом Буге Николаевской области произошла невероятная история, когда в отделение обратился 75-летний мужчина для обмена водительского удостоверения.

Во время проверки по базам стало ясно, что в соответствующих реестрах данное лицо указано как погибшее в результате военных действий.

Об этом сообщили региональном сервисном центре МВД в Николаевской области.

Больше года село Пришиб, где жил Владимир, находилось на линии столкновения, в самом эпицентре длительных артиллерийских дуэлей. Однажды ночью, во время очередных обстрелов, был разрушен дом мужчины. Пока соседи приходили в себя от последствий, он собрался и пошел пешком к родственникам в Березнеговатое.

Поэтому соседи и предположили, что уже навсегда простились с Владимиром.

Администратор направил соответствующие материалы для корректировки в отделение полиции.

Напомним, похожая ситуация произошла с бывшим львовским депутатом, которому сообщили, что его уже десять лет считают умершим.

Также "Страна" писала, что жена объявленного погибшим экс-нардепа Дейдея узнала, что он жив и решила развестись.

Тем временем война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

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