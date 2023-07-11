ФБР помогало СБУ блокировать в соцсетях аккаунты с "дезинформацией" и поддержкой России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Юридического комитета Палаты представителей Конгресса.

При этом, как следует из отчета, украинская спецслужба включила в список аккаунтов к блокировке "даже проверенную русскоязычную учетную запись Государственного департамента США".

В докладе конгрессменов ФБР обвиняется в том, что оно не проверяло должным образом учетные записи, которые СБУ пометила как распространяющие российскую дезинформацию.

Более того, некоторые из них на самом деле содержали критику России.

Данные на удаление ФБР передавало компаниям Meta (владеет Facebook) и Alphabet (владеет Google и YouTube).

ФБР, как утверждается, регулярно передавали списки от СБУ указанным компаниям, "которые распространяли информацию среди своих сотрудников, отвечающих за модерацию контента".

При этом периодически сами соцсети отказывались удалять контент, который явно не носит характера "российской дезинформации". Так произошло с русскоязычным аккаунтом Госдепа, который СБУ потребовала удалить. В Meta отказались это делать.

Также и Google был "завален различными запросами" на удаление контента после вторжения РФ в Украину.

"Основными источниками этих запросов на цензуру были правительство Украины, правительства других восточноевропейских стран, Европейский союз и Европейская комиссия", - говорится в отчете.

По мнению конгрессменов, выводы отчета свидетельствуют о "неконституционных неправомерных действиях ФБР", и утверждает, что эта деятельность "угрожает национальной безопасности".

Ранее мы писали, что Конгресс США обвинил руководство ФБР в нарушениях и злоупотреблениях.

Также СМИ писали, что ФБР посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать родину.