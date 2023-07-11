Президент США Джо Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне.

Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на фотографию, сделанную во время мероприятия.

В понедельник Байден провел в Великобритании встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.



"Джо Байден был вынужден полагаться на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать диалог с лидером Британии Риши Сунаком в Лондоне", - отмечает издание.

На опубликованной Daily Mail фотографии видны заметки Байдена. Вверху карточки крупными буквами написано и подчеркнуто слово "НАТО", ниже упоминаются "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация" и "искусственный интеллект". Остальные надписи видны не так отчетливо.





"То, что президент в разговоре полагался на такие простые подсказки, подчеркивает поразительную 37-летнюю разницу в возрасте между двумя мировыми лидерами, и воспринимается как еще одно свидетельство того, что у Байдена, по-видимому, снижаются умственные способности", - отмечает издание в статье.

Это не первый случай, когда действующий президент США во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.

Так, весной Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.

Белому дому даже пришлось комментировать эту шпаргалку, вызвавшую бурные обсуждения.