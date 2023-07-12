Родственники убитого российского капитана Станислава Ржицкого заявляют, что он уволился из армии РФ до начала вторжения в Украину и не принимал никакого участия в войне.

Об этом пишет паблик Baza.

Ржицкий занимал должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара, а до этого был командиром подлодки "Краснодар".

По данным ГУР, он причастен к ракетным ударам по Украине.

Однако отец российского капитана говорит, что тот подал рапорт на увольнение из ВС РФ в декабре 2021 года. Рапорт был подписан сразу, но процедура увольнения растянулась. Окончательно официально он был уволен в августе 2022 года, а до этого времени находился в Севастополе, но в море не выходил.

После увольнения Ржицкий устроился на работу в администрацию Краснодара.

В 2014 году он попал в базу "Миротворец". По словам отца, за то, что перегонял дизельную украинскую подводную лодку "Запорожье", украденную в ходе аннексии Крыма.

Ранее российские СМИ сообщили, что предполагаемым убийцей Ржицкого может быть экс-глава украинской федерации "Шотокан карате-до" Сергей Денисенко. Он был задержан.

Сегодня российские паблики утверждают, что Денисенко уже сознался в убийстве, на которое пошел якобы по заданию украинских спецслужб.