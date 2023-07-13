Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй отказался сообщать конгрессменам, ведется ли в настоящее время расследование против американского лидера Джо Байдена в связи с подозрениями в получении денег от иностранных лиц.

Об этом Рэй заявил во время выступления в среду, 12 июля, в Палате представителей Конгресса США.

"Я не собираюсь подтверждать или говорить, в отношении кого ведется или не ведется расследование", - сказал директор ФБР.

Законодатели попросили Рэя сообщить, находится ли Байден под расследованием. Он предпочел воздержаться от ответа, сославшись на продолжительную политику и практику Министерства юстиции США. Тогда его упрекнули в защите интересов семьи американского лидера. Однако он отверг эти заявления, сказав, что никого не покрывает.

Напомним, на днях председатель комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер заявил, что семья президента США Джо Байдена могла получить до 30 миллионов долларов от иностранных лиц.

В мае группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии Джо Байдена в коррупционной схеме.

А в начале июня сообщалось, что конгресс собирается обсудить документ, из которого следует, что Джо Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, мог иметь отношение к преступной схеме.