Судмедэксперты округа Лос-Анджелес назвали причину смерти Лизы Мари Пресли, певицы и единственной дочери Элвиса Пресли.

Об этом сообщает CNN на основании отчета о вскрытии.

В отчете судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес говорится, что смерть Лизы Марии Пресли была вызвана "последствиями непроходимости тонкого кишечника". Непроходимость этого органа - это по сути закупорка, вызванная рубцовой тканью, грыжей или раковой опухолью. Без хирургического вмешательства она может привести к отмиранию или перфорации ткани кишечника и в итоге к смерти.

По мнению заместителя судебно-медицинского эксперта доктора Хуана М. Каррильо, у Пресли непроходимость тонкой кишки была вызвала спайками (или рубцовой тканью), которые развились после бариатрическая операции для снижения веса, сделанной много лет назад.

"Это известное долговременное осложнение такого типа операций", - отметил Каррильо.

Доктор Каррильо также обнародовал результаты токсикологического исследования, которое показало небольшой уровень оксикодона в крови Пресли. Кроме того, судмедэксперты нашли следы кветиапина (используется для лечения депрессии, шизофрении или маниакальных эпизодов) и бупренорфина (болеутоляющее средство).

"Они не способствовали смерти", — подчеркнул специалист.

Дочь короля рок-н-ролла скончалась 13 января 2023 года. Утром 12 января у Лизы Мари остановилось сердце. Ее нашли без сознания в спальне в ее доме в Калабасасе. Бывший муж певицы Дэнни Кио, который живет вместе с ней, провел ей сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.

Врачи восстановили пульс Пресли до госпитализации. В больнице ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, она находилась в критическом состоянии. В итоге спасти ее не удалось. Ей было 54 года.

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