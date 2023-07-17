Сплошная коррозия балок, разрушение бетона. Комиссия оценила состояние мостов в Киеве
В Киеве на ключевых мостах через Днепр эксперты зафиксировали существенные повреждения.
Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство инфраструктуры.
Как сказано в записи, экспертами был проведен только визуальный осмотр мостов Патона и Метро, но даже его хватило, чтобы обнаружить сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами.
Проверку осуществила правительственная комиссия, созданная по поручению СНБО. За состояние моста Патона комиссия раскритиковала КГГА, которую возглавляет Виталий Кличко.
После Киева эксперты проверят мосты и в других регионах, так как по ним движется военная техника.
В ведомстве пообещали провести ремонты сооружений.
Напомним, на прошлой неделе Кличко также выступил с критикой (далеко не первой) центральной власти, обвинив ее в "манипуляции и дискредитации властей столицы" из-за ситуации с мостами.
Мы разбирались, чем завершится конфликт центральных и киевских властей, снимут ли Кличко с поста главы КГГА и чем ответит киевский мэр.