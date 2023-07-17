В Киеве на ключевых мостах через Днепр эксперты зафиксировали существенные повреждения.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство инфраструктуры.

Как сказано в записи, экспертами был проведен только визуальный осмотр мостов Патона и Метро, но даже его хватило, чтобы обнаружить сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами.

Проверку осуществила правительственная комиссия, созданная по поручению СНБО. За состояние моста Патона комиссия раскритиковала КГГА, которую возглавляет Виталий Кличко.

После Киева эксперты проверят мосты и в других регионах, так как по ним движется военная техника.

В ведомстве пообещали провести ремонты сооружений.

Напомним, на прошлой неделе Кличко также выступил с критикой (далеко не первой) центральной власти, обвинив ее в "манипуляции и дискредитации властей столицы" из-за ситуации с мостами.

Мы разбирались, чем завершится конфликт центральных и киевских властей, снимут ли Кличко с поста главы КГГА и чем ответит киевский мэр.