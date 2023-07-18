В больнице скончалась 26-летняя женщина, пострадавшая из-за ракетного удара по Умани в апреле 2023 года. Медики боролись за ее жизнь почти три месяца.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем телеграм-канале.

Глава ОВА отметил, что 26-летняя Ирина Шевченко получила тяжелое осколочное ранение из-за ракетного удара по жилому дому в Умани 28 апреля. Ей сделали пять операций, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

"24 жизни унесла российская ракета, выпущенная по многоэтажке Умани 28 апреля. В больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций... и к сожалению", — написал Табурец.

Как писала "Страна", первые 23 жертвы удара, включая детей, скончались в день трагедии. Их тела вытащили из-под завалов дома. Как уточнили в МВД, при ударе погибли пятеро детей.

Всего 28 апреля в Умани Черкасской области от ночной массированной ракетной атаки РФ пострадали 10 жилых многоэтажек. В одном из домов был уничтожен целый подъезд. В ту же ночь под удар также попали Днепропетровская и Киевская области.