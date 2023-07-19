Правительство Северной Македонии согласилось внести изменения в конституцию, которые включают болгарское меньшинство в Основной закон. Такое решение удовлетворит требование Болгарии и способствует будущему вступлению Северной Македонии в ЕС.

Об этом сообщает сайт правительства страны.

Изменения касаются преамбулы и статей 49 и 78 конституции Северной Македонии, куда будут добавлены еще некоторые народы Северной Македонии, помимо македонского, части албанского, турецкого, валашского, сербского, ромского, боснийского.

После слов "боснийский народ" ставят запятую и добавляют: "болгарский народ, хорватский народ, черногорский народ, словенский народ, еврейский народ и египетский народ".

Изменение конституции требует одобрительного голосования двух третей членов парламента в Скопье. После одобрения этих изменений страна надеется вступить в новую фазу переговоров о членстве в Евросоюзе.

Правительство заявило, что такое решение позволит провести вторую межправительственную конференцию с ЕС до декабря 2023 года, открыть разделы в переговорах, активизировать реформы и быстрое членство в ЕС.

Как писала "Страна", в марте 2020 года Северная Македония вошла с состав НАТО.

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