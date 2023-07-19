Министерство реинтеграции предлагает ввести внесудебную процедуру регистрации актов гражданского состояния, состоявшихся на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Об этом сообщает телеграм-канал министерства.



В сообщении говорится, что на подконтрольных территориях регистрация актов рождения и смерти проводится на основании обращения заявителя в органы государственной регистрации актов гражданского состояния с минимальным набором документов, подтверждающих эти факты, в то время как жители оккупированных территорий ту же процедуру проходят через длительную процедуру суда.



Поэтому Минреинтеграции предлагает ввести внесудебную (административную) процедуру государственной регистрации актов гражданского состояния, состоявшихся на ВОТ.



Это означает, что факты рождения, смерти, заключения или расторжения брака на ВОТ можно будет зарегистрировать без обращения в суд.



Украинцы смогут обратиться в органы ГРАГС с документами, выданными на оккупированных территориях, и получить украинское свидетельство.



"Такой порядок уменьшит риски отсутствия украинского гражданства у жителей ВОТ, в первую очередь для детей. В частности, во время оккупации родились более 300 тысяч детей, нуждающихся в получении украинских свидетельств о рождении", – говорится в сообщении.

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Тем временем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

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