Во время воздушной тревоги Киев накрыл ливень со шквальным ветром. Видео
Киев во время тревоги накрыл ливень со шквальным ветром. Местные паблики обнародовали видео. На некоторых кадрах видны поваленные деревья.
Такой же мощный ливень, но еще с градом накрыл сегодня Одессу. Там из-за стихии по ряду улиц сложно было проехать, движение трамваев было приостановлено.
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды в столице и других городах на эту неделю - с 17 по 23 июля. Синоптики прогнозировали стабильное летнее тепло с переменной облачностью. К середине недели обещали небольшое похолодание, которое приведет к снижению температуры до +24°C.
Дождь будет идти все дни недели, кроме пятницы и субботы. Самые мощные осадки - до 21,2 мм - в воскресенье.
В нашем материале — прогноз погоды на июль в Украине. В Киеве особенно много дождя — в первой половине июля. Во второй же запланировано несколько ясных дней, в том числе с высокими температурами +27...+30.
Мы также выяснили, почему Киев затапливает после дождей и в каком состоянии водостоки: репортаж из подземных тоннелей столицы. Наиболее пострадавшими районами столицы оказываются Печерский и Голосеевский, а также улица Антоновича, где неподалеку протекает подземное русло реки Лыбедь.