Киев во время тревоги накрыл ливень со шквальным ветром. Местные паблики обнародовали видео. На некоторых кадрах видны поваленные деревья.

Такой же мощный ливень, но еще с градом накрыл сегодня Одессу. Там из-за стихии по ряду улиц сложно было проехать, движение трамваев было приостановлено.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды в столице и других городах на эту неделю - с 17 по 23 июля. Синоптики прогнозировали стабильное летнее тепло с переменной облачностью. К середине недели обещали небольшое похолодание, которое приведет к снижению температуры до +24°C.

Дождь будет идти все дни недели, кроме пятницы и субботы. Самые мощные осадки - до 21,2 мм - в воскресенье.

В нашем материале — прогноз погоды на июль в Украине. В Киеве особенно много дождя — в первой половине июля. Во второй же запланировано несколько ясных дней, в том числе с высокими температурами +27...+30.

Мы также выяснили, почему Киев затапливает после дождей и в каком состоянии водостоки: репортаж из подземных тоннелей столицы. Наиболее пострадавшими районами столицы оказываются Печерский и Голосеевский, а также улица Антоновича, где неподалеку протекает подземное русло реки Лыбедь.