В Италии из свидетельств о рождении детей начали удалять имена матерей-лесбиянок.

Об этом пишет CNN.

Речь о небиологических матерях, которые состоят в гомосексуальных союзах и женщинами, родившими ребенка (например, с помощью искусственного оплодотворения).

В 2017 году вписывать имена таких матерей позволило правительство левого премьера Джордани. Но нынешняя премьер Джорджа Мелони избиралась на базе возвращения ценностей традиционной семьи.

Пока откорректировано 27 свидетельств о рождении - именно столько в стране лесбийских пар, которые воспитывают ребенка. То же самое ожидает мужские гей-пары.

В Италии не узаконены однополые браки.

Как писала "Страна", Европейский суд по правам человека обязал Украину юридически признать однополые пары. Кроме того, признание однополых семейств является одним из условий принятия Украины в Евросоюз.

Тем временем Эстония первой среди прибалтийских стран легализовала однополые браки. Однополые супруги также смогут усыновлять детей. Сообщается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.