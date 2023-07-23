В НАТО подтвердили, что состоится инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску, передает Reuters.

Стороны встретятся для того, чтобы "провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", заявила Оана Лунгеску.

По ее словам, встреча состоится на уровне послов.

Напомним, в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пообщался с генсеком НАТО и обратился с предложением созвать Совет Украина – НАТО для кризисных консультаций по безопасности в Черном море.

Ранее Россия вышла из зерновой сделки, объявила морскую блокаду черноморских портов Украины и начала наносить по ним почти ежедневные ракетные удары.

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