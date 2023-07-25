В Печерском суде Киева сегодня в 10:00 должно было состояться второе заседание по избранию меры пресечения нардепу Александру Пономареву, подозреваемому в госизмене.

В самом начале заседания сторона защита попросила еще время для ознакомления с материалами дела, поскольку у Пономарева поменялся адвокат.

Судья дала два часа для ознакомления с материалами.

После перерыва защита Пономарева подала еще одно ходатайство про отвод судьи. В заседании объявлен перерыв. На сколько, пока неизвестно.

На выходе из суда Пономарева встретили его противники.

Александра Пономарева подозревают в госизмене. На момент оккупации Бердянска он находился в городе. Затем через время выехал через Грузию в Крым. Жил там, а потом вернулся в Украину.

Ранее мы излагали версию следствия и позицию Пономарева, который заявил, что россияне его держали в тюрьме за отказ сотрудничать.

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