Парламент Китая объявил о снятии с должности министра иностранных дел, 57-летнего Цинь Гана. Его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Такое решение принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, текст которого публикует агентство "Синьхуа".

"В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", — говорится в документе.

На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.

О причинах кадровой перестановки не сообщается.



Тема исчезновения главы китайского МИД из информпространства начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля ведомство сообщило, что Цинь Ган по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Тогда вместо него в Индонезию поехал Ван И.

С тех пор МИД КНР не давал никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, хотя журналисты на брифингах неоднократно задавали об этом вопросы.

Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года занимал различные дипломатические должности, в том числе в 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Лондоне. С 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го — послом в США. Министром иностранных дел стал недавно - 30 декабря 2022 года.

До него эту должность занимал Ван И.

В июне Цинь Ган проводил переговоры с приезжавшим в Пекин Энтони Блинкеном.