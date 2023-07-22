Глава МИД Британии Джеймс Клеверли отложил запланированную в июле поездку в столицу Китая Пекин на фоне загадочного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что речь идет о министре иностранных дел Китая Цинь Гане. В последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня, когда встречался с официальными лицами из РФ, Шри-Ланки и Вьетнама.

На последних дипломатических встречах его заменял экс-министр иностранных дел Ван И.

В настоящее время две страны рассматривают альтернативные даты, пишет Bloomberg.

Ранее мы писали, что Пекин отложил запланированный визит главы ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, во время которого он должен был встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

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