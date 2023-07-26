В Закарпатской области оборудовали временную переправу на месте рухнувшего моста через реку Тересва.

Об этом сообщает ГСЧС.

За ночь через реку Тересва было установлено 4 секции тяжелого механизированного моста длиной 40 м и расчищены места подъездных путей к переправе.

"Проезд по автодороге Н-09 обеспечен через временную переправу, работниками полиции обеспечивается реверсивное движение", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в Закарпатской области обрушилась одна из секций моста через реку Тересва. Обрушение произошло на трассе Мукачево – Рогатин в пределах населенного пункта Бедевля Тячевского района. В результате происшествия пятеро пострадавших, среди них двое детей.

Этот мост стратегически важен с точки зрения логистики, поскольку имеет выходы к границе с четырьмя странами ЕС.

В "Укравтодоре" заявили, что обвал моста вызвал перегруженный грузовик, превысивший допустимый вес в 7 раз.

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