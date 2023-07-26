В российской Ингушетии введут запрет на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Как сказал Калиматов, в республике участились случаи расторжения браков из-за наркотической зависимости.

"Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Уверен, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе", - объяснил он.

Глава Ингушетии ожидает, что его инициативу поддержат общественность и духовенство.

Инициативу властей начнут реализовывать к сентябрю, а до этого с общественниками и религиозными деятелями проведут беседы.

Как писала "Страна", президент РФ Владимир Путин недавно подписал закон о запрете смены пола в России. В стране будут аннулировать браки, если один или оба супруга сменили пол.

Между тем в Украине кондитерша и тату-мастер заключили первый однополый брак с оформлением партнерского договора еще в 2020 году.